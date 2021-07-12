https://news.day.az/world/1360702.html Италия стала первой страной, выигравшей «Евровидение» и ЧЕ по футболу за год
Италия стала первой страной, выигравшей «Евровидение» и ЧЕ по футболу за год
Сборная Италии обыграла национальную команду Англии в финальном матче Евро-2020. Встреча, которая прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли", завершилась со счетом 1:1 (3:2 пен.).
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Эта победа открыла уникальное достижение - Италия первой сумела стать победителем песенного конкурса "Евровидение" и чемпионата Европы по футболу в один год.
Напомним, что в 2021 году "Евровидение" выиграла рок-группа Måneskin.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре