В Молдове на парламентских выборах победила партия президента Майи Санду

Молдавская пропрезидентская партия "Действие и солидарность" лидирует на досрочных парламентских выборах с 52,72% голосов.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает ЦИК после обработки 99,9% протоколов с избирательных участков, она получает большинство мест в законодательном органе.

В Молдове в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. В них приняли участие 22 партии и блока и один независимый кандидат. Основная борьба разворачивается между партией "Действие и солидарность", которую до вступления в должность президента возглавляла Майя Санду, и блоком "Коммунисты и социалисты" - его возглавили два бывших президента страны - лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Игорь Додон.

Согласно данным ЦИК, партия "Действие и солидарность" лидирует на досрочных парламентских выборах с 52,72% голосов, за блок "Коммунисты и социалисты" проголосовали 27,23% избирателей. У партии "Шор" 5,75%. Остальные кандидаты не могут пока преодолеть избирательный порог.