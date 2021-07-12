В Португалии из-за коронавируса вновь ограничили работу ресторанов

Из-за всплеска заражений коронавирусом в Португалии вновь изменились правила посещения ресторанов и кафе. Желающим с вечера пятницы и по выходным отдохнуть внутри заведений общепита нужно будет предоставлять цифровой паспорт вакцинации либо отрицательный тест, иначе придется разместиться на террасе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, власти разрешили делать экспресс-тесты на месте, но многие владельцы не захотели возлагать дополнительную ответственность на своих сотрудников.

"Я не буду рисковать, поэтому зал внутри сегодня пустой. Есть несколько клиентов на террасе. Я должен следовать установленным властями правилам, иначе придется заплатить очень высокий штраф", - говорит владелец ресторана в Порту Америго Пинту.

"Из-за этих мер у людей создается впечатление, что коронавирусом можно заразиться только в ресторане. И поэтому в обществе к нам снижается доверие, люди чувствуют все меньше комфорта, отправляясь в ресторан", - говорит владелец ресторана в Лиссабоне Тиагу Мораиш.

Об этом же говорят и клиенты. Большинство посетителей предпочитают оставаться на террасе: "У меня был сертификат, так как я вчера сдавал тест, но у моей подруги нет этого документа, поэтому мы решили остаться снаружи, другого выбора у нас не было".

"Если бы у меня был сертификат, то специально для посещения ресторана я бы не стал сдавать тест на коронавирус. Но я понимаю необходимость таких мер - либо ограничения, либо рестораны должны были закрываться в полвторого дня".

Желающим остановиться в одном из отелей Португалии также придется предоставлять сертификат о вакцинации или отрицательный тест.