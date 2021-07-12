Китай заподозрили в угрозе крупнейшему коралловому рифу

Власти Австралии отказываются признавать опасность уничтожения Большого Барьерного рифа в Тихом океане и выступают против взятия крупнейшей коралловой экосистемы под усиленную охрану. В нагнетании обстановки вокруг экологической угрозы вымирания рифа заподозрили председателя ЮНЕСКО, который якобы выступает в интересах Китая, пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В июне 2021 года экологи ООН озвучили рекомендации включить Большой Барьерный риф у северо-восточного побережья Австралии в список природных объектов, находящихся в опасности из-за изменения климата. Правительство Скотта Моррисона восприняло сообщение в качестве "теории заговора".

Кабинет министров Австралии считает, что рифу не угрожает серьезная опасность, а предостережение экологов связано с политическими интересами Китая, который будет председательствовать на 44-й сессии Комитета всемирного наследия в Фучжоу с 16 по 31 июля. Австралия требует, чтобы эксперты ЮНЕСКО посетили Большой Барьерный риф перед принятием решения об особом статусе охраняемого объекта.

"Внесение рифа в список находящихся в опасности - это возможность для правительства Австралии объединиться с остальным миром для борьбы с изменением климата и защиты выдающейся ценности морского объекта", - считают представители ООН.

Ученые подчеркивают, отвергая рекомендации ЮНЕСКО, правительство Моррисона игнорирует тот факт, что большая часть из них основана на технических и научных отчетах, которые подготовили сами власти Австралии. Из документов следует, что за последнее десятилетие состояние рифа ухудшается с "плохого до очень плохого".

Австралия не в первый раз пытается оспорить целесообразность включения Большого Барьерного рифа в список охраняемых объектов. В 2015 году правительству удалось убедить экологов, что морской экосистеме ничего не угрожает. В мае ученые Лондонского зоологического общества заявили, что выцветание и сокращение количества кораллов в Мировом океане можно считать серьезным знаком экологического бедствия. Рифы способны выдерживать жесткие условия, а проблемы с ними связаны приближением глобального потепления.