Совет ЕС продлил санкции против России

Евросоюз в очередной раз продлил на полгода экономические секторальные санкции против России.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС принял сегодня решение продлить еще на шесть месяцев - до 31 января 2022 года - санкции, нацеленные на конкретные сектора экономики России, - говорится в заявлении. - Это решение Совета ЕС принято на основе оценки имплементации минских договоренностей на заседании Европейского совета [саммита ЕС] 24-25 июня".

Совет ЕС напомнил, что эти санкции "были введены в 2014 году в ответ на действия, дестабилизирующие ситуацию на востоке Украины".

Как ранее сообщил ТАСС европейский дипломатический источник, министры иностранных дел намеревались принять решение о продлении санкций без обсуждения. Заявление об этом Совет ЕС распространил через 10 минут после начала министерской встречи в Брюсселе.