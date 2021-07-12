https://news.day.az/world/1360799.html Число жертв коронавируса в Иране превысило 86 тысяч человек
Число жертв коронавируса в Иране превысило 86 тысяч человек
В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) умерло 182 человека.
Об этом сообщило иранское министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования, сообщает Day.Az.
Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране возросло до 86 041 человека.
В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 20 829 человек, общее число инфицированных достигло 3 394 279 человек.
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