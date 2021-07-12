Число жертв коронавируса в Иране превысило 86 тысяч человек

В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) умерло 182 человека.

Об этом сообщило иранское министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования, сообщает Day.Az.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране возросло до 86 041 человека.

В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 20 829 человек, общее число инфицированных достигло 3 394 279 человек.