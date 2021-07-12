Пассажир открыл дверь самолета Москва–Анталья

Пассажир открыл дверь самолета рейса Москва - Анталья.

По некоторым данным, самолет час не мог вылететь из аэропорта Шереметьево, из-за чего один из пассажиров не выдержал и открыл дверь. По словам очевидцев, он сказал, что ему жарко. В итоге опустился спасательный трап.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, личность пассажира пока неизвестна - он открыл трап и быстро сел на место. В итоге пассажиры улетели на другом рейсе.

Информацию о произошедшем прокомментировал пресс-секретарь авиакомпании "Россия" Сергей Стариков.

"Во время подготовки рейса Москва-Анталия к вылету, при невыясненных обстоятельствах произошел выпуск аварийного трапа на второй левой двери. Пассажиры были высажены из самолета. Было оперативно принято решение о замене воздушного судна", - сказал он.