Минздрав Израиля разрешил давать третью дозу вакцины некоторым лицам

Министерство здравоохранения Израиля разрешило больничным кассам вакцинировать третьей дозой вакцины Pfizer против коронавируса людей с ослабленным иммунитетом, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.

Рекомендуется давать третью дозу вакцины через восемь недель после получения второй дозы.