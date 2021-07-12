https://news.day.az/world/1360834.html Минздрав Израиля разрешил давать третью дозу вакцины некоторым лицам
Минздрав Израиля разрешил давать третью дозу вакцины некоторым лицам
Министерство здравоохранения Израиля разрешило больничным кассам вакцинировать третьей дозой вакцины Pfizer против коронавируса людей с ослабленным иммунитетом, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.
Рекомендуется давать третью дозу вакцины через восемь недель после получения второй дозы.
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