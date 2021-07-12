В ЮАР продлят COVID-ограничения
Жесткие меры, направленные на противодействие третьей волне пандемии коронавируса, которые ввели в Южно-Африканской Республике (ЮАР) две недели назад, продлеваются еще на 14 дней, до 25 июля. Об этом заявил в воскресенье президент ЮАР Сирил Рамапоса в обращении к нации, которое транслировалось на портале правительства страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Текущая третья волна COVID-19, которая поддерживается быстрым распространением штамма "дельта", оказалась опаснее первых двух, - отметил глава государства. - В подобных условиях правительство по совету ученых и специалистов приняло решение продлить еще на две недели действующий режим борьбы с коронавирусной инфекцией".
Президент отметил, что действие комендантского часа с 21:00 до 04:00 сохраняется на территории всей страны, запрет на продажу алкоголя остается в силе.
Школьные каникулы продлеваются до 26 июля. "Требование ношения в общественных местах масок, которые полностью закрывают нос и рот, продолжает оставаться абсолютным", - указал президент. Сохраняется запрет на общественные, политические и религиозные собрания.
При этом власти решили смягчить некоторые ограничения в отношении ресторанов и закусочных. С 12 июля они могут возобновить работу, но при строгом соблюдении мер защиты от коронавируса. Так, внутри заведения одновременно не должно находиться больше 50 человек, для небольших заведений действует норма, при которой свободными должны оставаться 50% мест. Вновь открываются фитнес-клубы, а также сельскохозяйственные аукционы.
Президент подчеркнул, что в стране набирает темпы вакцинация. "За месяц количество сделанных прививок увеличилось в два раза, - отметил он. - Сейчас в сутки делается 190 тыс. прививок. Мы ожидаем, что к концу августа в день вакцину будут получать 300 тыс. человек". Рамапоса подчеркнул, что "вакцина работает и работает эффективно", сдерживая пандемию. Он отметил, что ЮАР сейчас не испытывает нехватку вакцины от коронавируса.
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