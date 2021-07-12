В ЮАР продлят COVID-ограничения

Жесткие меры, направленные на противодействие третьей волне пандемии коронавируса, которые ввели в Южно-Африканской Республике (ЮАР) две недели назад, продлеваются еще на 14 дней, до 25 июля. Об этом заявил в воскресенье президент ЮАР Сирил Рамапоса в обращении к нации, которое транслировалось на портале правительства страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Текущая третья волна COVID-19, которая поддерживается быстрым распространением штамма "дельта", оказалась опаснее первых двух, - отметил глава государства. - В подобных условиях правительство по совету ученых и специалистов приняло решение продлить еще на две недели действующий режим борьбы с коронавирусной инфекцией".

Президент отметил, что действие комендантского часа с 21:00 до 04:00 сохраняется на территории всей страны, запрет на продажу алкоголя остается в силе.

Школьные каникулы продлеваются до 26 июля. "Требование ношения в общественных местах масок, которые полностью закрывают нос и рот, продолжает оставаться абсолютным", - указал президент. Сохраняется запрет на общественные, политические и религиозные собрания.