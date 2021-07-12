Германия подтвердила завершение первой ветки «Северного потока-2»

Вторая нитка трубопровода "Северный поток - 2" уже почти готова, проект проходит процесс технической экспертизы и приемки. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Минэкономики ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время происходит процесс так называемой технической приемки - строительство первой нитки завершено, вторая почти построена. Сейчас должна последовать техническая экспертиза и приемка", - говорится в сообщении ведомства. В министерстве отметили, что разрешение на строительство в германских водах в Балтийском море, включая исключительную экономическую зону ФРГ, было выдано.

"Выдача разрешения на прием газа находится в компетенции Горного ведомства Штральзунда. В настоящее время в рамках этого процесса идет техническая экспертиза и приемка", - уточнили в Минэкономики.