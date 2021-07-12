Евросоюз выделит Литве десять миллионов евро на содержание мигрантов

Еврокомиссия (ЕК) выделит Литве около десяти миллионов евро на содержание нелегальных мигрантов, прибывающих в страну с территории Беларуси. Об этом сообщает LRT со ссылкой на еврокомиссара по внутренним делам Ильву Йохансон, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые прибывают в Минск, а затем пытаются незаконно прорваться через белорусско-литовскую границу. "Комиссия готова поддержать Литву в разрешении этой сложной, тяжелой ситуации и удовлетворении самых необходимых потребностей мигрантов", - пояснила Йохансон.

Она добавила, что средства на эти цели Вильнюс получит уже в августе из нескольких европейских фондов. В ближайшее время власти Евросоюза (ЕС) также рассмотрят иные варианты финансовой помощи республике.