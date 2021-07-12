В Китае крупнейшие за десять лет торнадо

В Китае провинция Шаньдун в воскресенье, 11 июля, пострадала от крупнейшей за более чем 10 лет вспышки торнадо. Об этом сообщает The Watchers, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Сообщалось, что были замечены как минимум 10 торнадо, из которых 3 были сильными. Сообщения о торнадо все еще поступают.

В центре города Шэньсиан смерч нанес катастрофический ущерб. В центр города Гаотан другой сильный торнадо сравнял с землей целые леса.

По словам очевидца Эрика Ванга, торнадо ломал деревья, подбрасывал автомобили, сравнял с землей несколько домов. Несколько человек были ранены.