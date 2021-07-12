Акции компании Брэнсона рухнули после его полета в космос

В начале торгов в понедельник, 12 июля, акции компании Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона рухнули более чем на десять процентов, свидетельствуют данные NASDAQ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Это произошло на следующий день после успешного полета корабля компании в космос на фоне ее намерения выпустить дополнительные акции. По состоянию на 18:45 по бакинскому времени котировки опустились на 11,15 процента, до 44 доллара за акцию.

При этом на премаркете акции Virgin Galactic активно росли, и в первую минуту торгов даже подорожали на 21,9 процента, после чего рост замедлился, и началась коррекция.

Брэнсон основал компанию для занятия космическим туризмом 17 лет назад. За эти годы она претерпела множество неудач, в том числе крушение корабля, но после успешного полета инвесторы поверили в ее перспективы. Virgin Galactic планирует начать коммерческие полеты в 2022 году. До этого момента кораблю VSS Unity предстоит еще два тестовых старта.

В нынешнем полете Брэнсона сопровождали главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла. Управляли кораблем пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи. Самому миллиардеру в настоящее время исполнился 71 год.