ВОЗ фиксирует рост заболеваемости COVID-19 в мире четвертую неделю подряд

Рост заболеваемости COVID-19 в мире продолжается четвертую неделю подряд. На минувшей неделе выросла также смертность, которая до этого снижалась 10 недель подряд, заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Минувшая неделя была четвертой подряд неделей, в течение которой был отмечен рост числа случаев COVID-19 в мире. Этот рост был зарегистрирован во всех шести регионах ВОЗ кроме одного. После 10 недель снижения смертность также выросла", - сказал он.

Эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией, ухудшается, добавил глава ВОЗ.

"Мы сталкиваемся с ухудшением чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, что еще больше ставит под угрозу жизни, средства к существованию и прочное глобальное восстановление", - сказал он.

По словам Гебрейесуса, "ситуация определенно хуже в местах, где имеется мало вакцины", однако пандемия пока "не закончилась нигде".