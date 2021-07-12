В Афганистане заявили о ликвидации одного из главарей талибов

Один из главарей талибов Азиз-Рахман ликвидирован в ходе авиаудара ВВС Афганистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает афганское министерство обороны.

"Азиз-Рахман, он же "Азифа", высокопоставленный командующий "Талибан", был убит сегодня в ходе авиаудара ВВС Афганистана в уезде Алингар провинции Лагман. Он был причастен к убийствам невинных мирных жителей и множеству действий террористического характера в Лагмане", - говорится в заявлении минобороны в Twitter.

Ранее в понедельник МВД Афганистана информировало о ликвидации в провинции Логар главы разведки движения "Талибан" Кари Шагаси.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками запрещенного в РФ и признанного террористическим движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.