https://news.day.az/world/1360984.html Франция вводит обязательную вакцинацию медицинского персонала
Франция вводит обязательную вакцинацию медицинского персонала
Франция вводит обязательную вакцинацию медицинского персонала и ряда других категорий работников.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил в понедельник президент страны Эмманюэль Макрон, выступая в понедельник с телеобращением к стране.
"Мы вводим обязательную вакцинацию от коронавируса для медицинского персонала и представителей ряда других профессий. <...> Контроль и административные наказания будут применяться для проверки выполнения этого распоряжения с 15 сентября", - сказал французский президент. Он объяснил эти меры ухудшением эпидемиологической ситуации.
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