Франция вводит обязательную вакцинацию медицинского персонала и ряда других категорий работников.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил в понедельник президент страны Эмманюэль Макрон, выступая в понедельник с телеобращением к стране.

"Мы вводим обязательную вакцинацию от коронавируса для медицинского персонала и представителей ряда других профессий. <...> Контроль и административные наказания будут применяться для проверки выполнения этого распоряжения с 15 сентября", - сказал французский президент. Он объяснил эти меры ухудшением эпидемиологической ситуации.