Hе менее 40 человек погибли при пожаре в ковид-больнице в Ираке

Число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар возросло до 40. Не менее 70 человек удалось спасти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По предварительной информации, причина пожара в ковид-больнице "Имам Хусейн" - взрыв баллона с кислородом. Десятки человек в настоящий момент заблокированы в больнице. Пожарным удалось локализовать распространение огня.

В связи со случившимся Минздрав региона объявил режим ЧП.

24 апреля в результате пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде погибли 82 человека и не менее 110 пострадали.