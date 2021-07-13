В центральную часть Гаваны направлены крупные наряды полиции

Исторический центр Гаваны контролируется усиленными подразделениями полиции и членами Комитета защиты Революции после протестных выступлений в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Мобильный интернет в Гаване работает с серьезными перебоями. Многие мессенджеры и социальные сети не загружаются даже в том случае, когда пользователям удается выйти в сеть.

В воскресенье государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.