В Греции вакцинация медиков и работников домов престарелых стала обязательной

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил в телевизионном обращении к нации о предстоящей обязательной вакцинации работников домов престарелых и медучреждений, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Премьер отметил, что правительство будет продолжать обеспечивать охрану общественного здоровья, а также будет принимать меры, которые вернут повседневную жизнь в нормальное русло. "Cтановится обязательной немедленная вакцинация работников домов престарелых, а это наиболее уязвимая категория, - сказал Мицотакис. - Те, кто этого не сделает, будут отстранены от работы с 16 августа".

Кроме того, с 1 сентября обязательная вакцинация будет распространяться и на медицинских работников государственного и частного секторов.

Мицотакис также информировал, что с пятницы, 16 июля, до конца лета все "закрытые помещения, ночные клубы и бары, кинотеатры и театры будут работать исключительно для вакцинированных". Количество возможных посетителей будет устанавливаться заранее. Подтвердить, что человек вакцинирован, можно будет с помощью цифрового приложения.