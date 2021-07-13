В Боснии и Герцеговине выявили первый случай гамма-штамма COVID-19

Первый случай заражения гамма-штаммом коронавируса выявлен в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщил в понедельник глава лаборатории Ветеринарного факультета Сараевского университета Теуфик Голетич, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Голетич заявил, что гамма-штамм выявлен у иностранного гражданина, прибывшего в республику. По словам доктора, образец был взят 5 июля в больнице города Мостар. "Гамма-штамм относится к смешанным вариантам, которые вызывают беспокойство, он менее восприимчив к терапии. В любом случае, появление гамма-штамма дополнительно усложняет ситуацию в Боснии и Герцеговине", - считает Голетич.

"Комбинация "дельта" и "гамма" должна обратить на себя внимание ответственных органов, которым стоит серьезнее заняться этими проблемами", - цитирует Голетича Radio Sarajevo.

С начала пандемии в Боснии и Герцеговине коронавирусом заразились свыше 205 тыс. граждан, 9 662 умерли. Несмотря на строгие ограничения, введенные в стране для сдерживания распространения инфекции, эпидемиологическая ситуация остается довольно сложной. В относительном выражении смертность от заболевания, вызываемого COVID-19, является в БиГ одной из самых высоких в мире.