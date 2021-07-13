https://news.day.az/world/1361015.html Последние данные по коронавирусу в мире
Последние данные по коронавирусу в мире
По данным на утро 13 июля, число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 188 080 023.
Как передает Day.Az, суточный прирост составил 437 283.
За весь период пандемии скончался 4 055 871 человек, выздоровели - 172 013 797.
По числу зараженных лидируют США (34 766 404), Индия (30 904 734), Бразилия (19 106 971), Франция (5 813 899) и Россия (5 808 473).
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