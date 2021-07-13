В Москве произошла массовая драка мигрантов

В Москве около метро "Кузьминки" произошла массовая драка мигрантов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, драка началась в семь часов вечера 12 июля - массово заметили ее позже, когда во время конфликта к обеим сторонам стали приезжать "подкрепления".

"Интерфакс", ссылаясь на информированный источник, сообщил, что, предположительно, драку "на почве личной неприязни" устроили граждане Узбекистана и Кыргызстана. После прибытия полиции 20 участников драки были задержаны.

По данным агентства, несколько участников потасовки сильно пострадали и обратились за медицинской помощью, трое госпитализированы.

"У некоторых из них ножевые ранения, а также рваные раны. Прибывшие сотрудники скорой помощи решили госпитализировать несколько пострадавших", - сообщил ТАСС источник.