США обвинили в геноциде и этнических чистках власти КНР, Мьянмы, Эфиопии и Южного Судана

Госдепартамент утверждает, что власти Китая, Мьянмы, Эфиопии и Южного Судана несут ответственность за геноцид и этнические чистки. Соответствующие обвинения в адрес четырех перечисленных государств содержатся в докладе, который был направлен американским внешнеполитическим ведомством на рассмотрение Конгресса США. Текст документа обнародовала пресс-служба Госдепартамента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В нем говорится: "госсекретарь США [Энтони] Блинкен подтвердил в январе 2021 года, что Китайская Народная Республика (КНР) виновна в геноциде и преступлениях против человечности в отношении уйгуров <...> и представителей иных этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне".

Схожие обвинения выдвинуты авторами доклада против "военного режима в Бирме", властей Южного Судана, Эфиопии.