Талибы пригрозили выступить против турецких сил, если они не выйдут из Афганистана

Радикальное движение "Талибан" предупредило, что будет атаковать турецкие силы, если они останутся на территории Афганистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении движения, которое во вторник процитировал афганский телеканал 1TV.

"Решение турецкого руководства [о сохранении части контингента в Афганистане] является опрометчивым, нарушает суверенитет, территориальную целостность и противоречит национальным интересам афганцев", - указывается в заявлении талибов. Движение отмечает, что "рассматривает пребывание любых иностранных войск и под любым предлогом на территории Афганистана как оккупацию и будет бороться с захватчиками".

Талибы призвали турецкое руководство отказаться от принятого решения, которое "создает проблемы между мусульманскими народами обеих стран". "Если турецкие официальные лица не пересмотрят свое решение, - говорится в заявлении, - то сторонники "Талибана" выступят против турецких сил [в Афганистане]". В этом случае талибы возложили ответственность на тех, "кто вмешивается в чужие дела и принимает подобные опрометчивые решения".

14 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова сохранить военный контингент в Афганистане при наличии финансовой поддержки США после вывода оттуда войск НАТО.

Президент США Джо Байден 14 апреля объявил о решении завершить операцию в Афганистане. В Белом доме рассчитывают, что вывод американских войск, начавшийся в мае, завершится к концу августа. Как сообщило на минувшей неделе Центральное командование ВС США, Соединенные Штаты более чем на 90% завершили процесс вывода контингента из Афганистана.