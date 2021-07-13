Индонезия лидирует по приросту COVID

За прошлые сутки в мире обнаружили 390 026 новых случаев COVID-19. При этом лидером по числу заражений стала Индонезия. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers по состоянию на утро вторника, 13 июля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Так, в Индонезии зарегистрировали 40 427 новых случаев, в Великобритании - 34 471, в Индии - 30 827. Также в России - 25 140 заражений, а в Иране - 20 829.

Украина с 174 больными находится на 84 месте в мире между Мальтой и Норвегией, а в Европе - на 18 месте.

За сутки 6 387 человек в мире умерли. По этому показателю Украина на 58 месте в мире и на 8 - среди европейских стран.