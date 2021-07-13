https://news.day.az/world/1361110.html Нидерланды: антиковидные ограничения и извинения властей - ВИДЕО
Нидерланды: антиковидные ограничения и извинения властей - ВИДЕО
С понедельника в Нидерландах закрыты ночные клубы, отменены концерты и мероприятия развлекательного характера.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, вновь ужесточить антиковидные меры власти были вынуждены из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.
Свои извинения за допущенную ошибку принёс премьер-министр страны Марк Рютте, признав, что решение о снятии ограничений, принятое пару недель назад, было преждевременным.
Он также извинился за то, что недостаточно разъяснил общественности необходимость повторного введения ограничений.
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