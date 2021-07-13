Россия побила новый антирекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки

Смертность c COVID-19 за сутки в России обновила максимум - 780, рост до 144 492. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

Ранее максимум по смертности с COVID-19 был зафиксирован 10 июля - 752.

Темп прироста заболевания составляет 0,43%.