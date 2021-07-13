https://news.day.az/world/1361133.html В Афганистане заявили о ликвидации одного из главарей талибов
В Афганистане заявили о ликвидации одного из главарей талибов
Один из главарей талибов Азиз-Рахман ликвидирован в ходе авиаудара ВВС Афганистана.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает афганское министерство обороны.
"Азиз-Рахман, он же "Азифа", высокопоставленный командующий "Талибан", был убит сегодня в ходе авиаудара ВВС Афганистана в уезде Алингар провинции Лагман. Он был причастен к убийствам невинных мирных жителей и множеству действий террористического характера в Лагмане", - говорится в заявлении минобороны в Twitter.
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