В Афганистане заявили о ликвидации одного из главарей талибов

Один из главарей талибов Азиз-Рахман ликвидирован в ходе авиаудара ВВС Афганистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает афганское министерство обороны.

"Азиз-Рахман, он же "Азифа", высокопоставленный командующий "Талибан", был убит сегодня в ходе авиаудара ВВС Афганистана в уезде Алингар провинции Лагман. Он был причастен к убийствам невинных мирных жителей и множеству действий террористического характера в Лагмане", - говорится в заявлении минобороны в Twitter.