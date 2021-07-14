В Дании завершают эксгумацию миллионов забитых из-за COVID-19 норок

В Дании завершают эксгумацию норок, которые ранее были забиты на зверофермах и в спешке захоронены на военном полигоне в Центральной Ютландии - после обнаружения случаев заражения этих животных мутировавшим штаммом коронавируса SARS-CoV-2, передает Day.Az со ссылкой на dw.com.

Как сообщили в профильном ведомстве, выемка останков, общий вес которых превышает 13 000 т, завершится в запланированные ранее сроки. После этого объект должен быть рекультивирован.

Причиной эксгумации стало то, что сотни "зомби-норок", как их окрестили местные СМИ, после захоронения - в результате образования газов при разложении - стали подниматься из-под земли.

Это привело к жалобам местных жителей, высказавших опасения из-за возможности заражения почвы и источников питьевой воды, а также озера, в котором официально разрешено купаться. Последнее находится менее чем в 200 м от одного из двух полигонов, где были захоронены около 4 млн животных.