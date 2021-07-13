ЮАР: Власти зовут на помощь армию

Власти ЮАР призывают военных оказать помощь полиции: стражи порядка не справляются с манифестантами, протестующими против заключения в тюрьму экс-президента Джейкоба Зумы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, центр Йоханнесбурга объявлен запретной зоной. Власти города призывают жителей не ходить туда: всё равно на дорогах манифестанты соорудили баррикады.

Вызванные арестом Зумы погромы и беспорядки не прекращаются в крупных городах уже несколько дней. Погибли по меньшей мере 7 человек - большинство из них охранники магазинов.