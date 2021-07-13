"Дельта" тормозит рост экономики ЕС

Снятие ограничений в ЕС привело к оживлению рынков, росту деловой активности, увеличению потребительских расходов граждан. Это заставило аналитиков пересмотреть свои прогнозы относительно роста экономики Евросоюза. Но радужные перспективы могут быть омрачены быстро распространяющимся штаммом коронавируса "Дельта".

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, ведь страны блока снова рассматривают вопрос о принятии антиковидных мер.

На днях Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП в еврозоне до 4,8% в текущем году после рекордного снижения на 6,2% годом ранее. Но этот показатель достижим, только если новых локдаунов удастся избежать.

Между тем, власти Германии и Франции предостерегли соотечественников от поездок в страны с самым высоким в ЕС уровнем заболеваемости - Испанию и Португалию.