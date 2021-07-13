Британская полиция изъяла рекордную сумму в криптовалюте

Полиция Великобритании изъяла £180 млн ($250 млн) в криптовалюте в рамках расследования деятельности по отмыванию денег. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters. По его данным, речь идет о конфискации рекордной для Великобритании суммы в криптовалюте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Произведенное сегодня изъятие является важной ступенью в расследовании, которое будет продолжаться еще несколько месяцев, поскольку мы еще разрабатываем тех, кто находится в центре преступной операции по отмыванию денег", - приводит агентство слова констебля криминальной полиции Джо Райана.

24 июня в рамках того же уголовного дела полиция изъяла £114 млн ($158 млн) в криптовалюте. Тогда же была арестована 29-летняя женщина по подозрению в отмывании денег. Другие подробности этого дела не приводятся.