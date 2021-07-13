Компания Безоса получила лицензию на полеты людей в космос

Федеральное авиационное управление США (FAA) выдало лицензию компании Blue Origin, основателем которой является миллиардер Джефф Безос, на осуществление полетов в космос суборбитального корабля New Shepard с людьми на борту. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на FAA, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что космической компании в ходе испытаний удалось подтвердить, что аппаратное и программное обеспечения New Shepard работает безопасно.

После тестового полета Blue Origin получила соответствующее разрешение, которое действительно до августа этого года.