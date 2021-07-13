Экологи назвали самые опасные для планеты города

Китайские ученые составили список самых больших источников парниковых газов. Среди 25 самых опасных для планеты городов оказались Москва, Пекин и Токио, передает Day.Az со ссылкой на Reuters. Результаты исследования опубликовали на научном портале Frontiers.

Отмечается, что эксперты сравнили данные о выбросах парниковых газов в 167 городах из 53 стран. Лидером по эмиссиям стал Китай, где 23 города (включая Пекин, Шанхай и Ханьдань) выделяют опасные вещества. Выяснилось, что китайские мегаполисы вместе с Москвой и Токио вырабатывают 52 процента мировых выбросов.

Ученый-эколог из Университета Сунь Ятсена Шаоцин Чен рассказал, что его работа стала первой, в которой учитывались климатические цели мегаполисов и прогресс в их достижении.

Полного сокращения выбросов хотят добиться 68 городов из развитых стран. Эксперты изучили 42 из них, и лишь в 30 (в Европе и США) удалось снизить уровень выбросов.

Чен и его коллеги отметили, что данные исследования могут быть неточными, поскольку отчеты по выбросам были представлены в разное время.