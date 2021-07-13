ВОЗ не рекомендует самостоятельно принимать решение о вакцинации разными препаратами

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала гражданам воздержаться от самостоятельного принятия решения о возможной вакцинации от COVID-19 разными вакцинами. Этот вопрос могут решать органы общественного здравоохранения на основе результатов исследований, которые на настоящий момент еще не завершены. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

"Отдельные лица не должны принимать решение сами [о вакцинации разными вакцинами], это могут делать органы общественного здравоохранения на основе имеющейся информации", - отметил он, сославшись на мнение главного научного сотрудника ВОЗ Сумьи Сваминатан. Как подчеркнул Линдмайер, на настоящий момент "ожидаются данные о смешивании и сочетании различных вакцин: оцениваются иммуногенность и безопасность".

Официальный представитель напомнил, что в мае эксперты ВОЗ обновили свои промежуточные рекомендации, касающиеся вакцины американской компании Pfizer. Они, в частности, дали добро на ее использование в качестве второй дозы прививки после того, как первая доза была сделана вакциной британско-шведской компании AstraZeneca. Эта рекомендация касалась ситуаций, когда вакцины AstraZeneca на вторую дозу не хватает ввиду трудностей с поставками или иных причин.

Как пояснил Линдмайер, в настоящее время в Охсфордском университете проводятся исследования о том, каковы последствия "смешанного" применения вакцин Pfizer и AstraZeneca. Недавно эти изыскания были расширены, и теперь они охватывают также вакцины американских фирм Moderna и Novovax.

"Предварительные результаты испытаний, проведенных Оксфордским университетом, показали, что люди, которые получали вакцину AstraZeneca в качестве первой дозы, за которой следовала доза вакцины Pfizer и ее германского партнера BioNTech, с большей степенью вероятности имели жар и другие слабые побочные эффекты, чем если бы они получали обе дозы вакцины AstraZeneca", - констатировал официальный представитель ВОЗ. Эти исследования проводились, по его словам, среди людей 50 лет и старше. Побочные эффекты обычно длились несколько дней, и госпитализация не требовалась.

Как ранее заявила в Женеве руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен, организация рекомендует делать прививку от коронавируса двумя дозами одной вакцины, поскольку последствия применения разных вакцин пока не изучены. "Исследования продолжаются, и мы ожидаем получить данные на этот счет в ближайшие месяцы", - сказала она.