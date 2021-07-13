Далай-лама дал обещание человечеству после COVID-19

Далай-лама XI рассказал о взятом на себя новом обязательстве перед миром. Об этом он заявил на онлайн-встрече с индийскими медиками, видеозапись которой обнародовал фонд "Сохраним Тибет".

"Когда сойдет на нет пандемия, я очень хотел бы посетить Дели, увидеться с премьер-министром и другими министрами, а также с профессионалами в сфере образования, чтобы обсудить с ними, как объединить современное образование и древнеиндийское знание Мое новое обязательство, которое я взял на себя, - возродить древнеиндийскую мысль. Причем действовать в секулярном ключе",- сказал Далай-лама.

Он хочет добавить к современной западной системе образования, распространенной сегодня и в Индии, - учения мудрецов древнеиндийского буддийского университета Наланда, принципы каруны (сострадания) и ахимсы (ненасилия), а также медитативные практики - шаматху (однонаправленное сосредоточение) и випашьяну (аналитическую медитацию). Это позволит компенсировать перекос в сторону материальных ценностей, сложившийся в мировом подходе к образованию, научит людей "гигиене эмоций", достижению "покоя ума", а в итоге - оздоровления и счастья.