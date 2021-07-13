США почти полностью завершили вывод своих войск из Афганистана

Соединенные Штаты более чем на 95% завершили процесс вывода своих войск из Афганистана. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Процесс вывода войск продолжается. Согласно оценке Центрального командования, мы завершили процесс вывода более чем на 95%", - говорится в сообщении. 6 июля командование сообщало, что процесс вывода завершен "более чем на 90%".

В пресс-релизе отмечается, что с момента принятия президентом США Джо Байденом решения о выводе войск Пентагон для вывоза военных грузов осуществил эквивалент примерно 984 рейсов военно-транспортных самолетов C-17. Кроме того, более 17 тыс. единиц военного имущества было передано Управлению тылового обеспечения Минобороны для уничтожения. США также официально передали в распоряжение Министерства обороны Афганистана семь объектов. Аналогичные цифры Пентагон приводил в сообщении от 6 июля.

Байден 14 апреля объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Байден заявил на прошлой неделе, что военная операция в Афганистане завершится 31 августа 2021 года.