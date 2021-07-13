Глава МВД Украины подал в отставку

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что подал в отставку с этого поста. Сообщение Авакова опубликовала во вторник пресс-служба МВД, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Согласно части первой статьи 18 закона Украины "О кабинете министров Украины" подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел", - говорится в нем.

В свою очередь агентство УНН сообщило, что Верховная рада рассмотрит вопрос об отставке 15 июля.

По информации агентства, вечером 13 июля президентская фракция "Слуга народа" соберется на заседание для рассмотрения кадровых вопросов, в том числе и о главе МВД. Планируется, что в заседании примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Арсен Аваков занимает пост министра внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года.