Bloomberg сообщил об отключении сайтов, связанных с хакерами из группировки REvil

Сайты в даркнете, предположительно принадлежащие хакерам из группировки REvil, отключены. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков в сфере информационной безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, при попытке посетить сайт, на котором члены группировки обычно размещают свои заявления, появляется оповещение о том, что эта страница не найдена. Как подчеркивает Bloomberg, аналогичным образом ситуация обстоит и с другими ресурсами, связанными с хакерами из REvil, которая якобы стоит за кибератаками на подразделения мясоперерабатывающей компании JBS и компанию - производителя программного обеспечения Kaseya.

Источники агентства не называют причин, повлекших отключение связанных с хакерами сайтов. По их данным, доступ к ресурсам пропал приблизительно в 01:00 по времени Восточного побережья США (09:00 по бакинскому времени).

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе СМИ приписывают атаку, совершенную в начале июля на сети IT-компании Kaseya.