В Госдепартаменте заявили, что США следят за продвижением Ирана в ядерной программе

Соединенные Штаты внимательно отслеживают продвижение Ирана в ядерной программе и учитывают это в вопросе возможного возвращения в русло Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.

"Вопрос о том, когда Иран будет готов к седьмому раунду переговоров или готов достичь понимания о взаимном возвращении (Вашингтона и Тегерана) к соблюдению соглашения, необходимо адресовать Тегерану, а не нам, - сказал он. - Мы ясно заявили, что готовы к продолжению взаимодействия в рамках этих непрямых переговоров с Ираном. Мы готовы вернуться на седьмой раунд, но здесь нет закрепленных крайних сроков, которые мы сейчас предполагаем".

"Однако не секрет, что мы учитываем развитие Ираном ядерной программы в вопросе потенциального возвращения в СВПД. Мы очень внимательно следим", - отметил Прайс.