https://news.day.az/world/1361332.html Россия вышла на четвертое место в мире по числу заражений COVID-19

Россия вышла на четвертое место в мире по числу заражений COVID-19

В мире, 14 июля 2021 09:08 206
Россия вышла на четвертое место в мире по числу заражений COVID-19

Россия вышла на четвертое место в мире по числу заражений коронавирусом. Данные об этом опубликованы на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По статистике ВОЗ, COVID-19 выявили у более чем 5,8 млн россиян. Третье место по числу зараженных занимает Бразилия с 19 млн человек, на втором месте Индия с 30,9 млн инфицированных, а на первом - США, где заболели 33,5 млн человек.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что ужесточение карантинных мер, подобное введенному во Франции, может стать безальтернативным способом борьбы с коронавирусом. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об обязательной вакцинации против COVID-19 персонала медицинских учреждений, о введении пропусков в общественные места и на междугородний транспорт. Франция занимает пятое место в мире по числу зараженных, число которых достигло 5,7 млн человек.

По словам замглавы Роспотребнадзора Елены Ежловой, в России от COVID-19 привито более 28,6 млн человек. По данным оперативного штаба, обнародованным во вторник, за сутки в РФ зафиксированы 24 702 новых случая заболевания COVID-19, умерли 780 человек - максимальное количество за все время пандемии.

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