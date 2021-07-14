Обнародованы последние данные по COVID-19 в мире

Количество случаев COVID-19 в мире за все время вспышки заболевания выросло до 188 616 093. Такие данные в среду утром приводит портал Worldometers.info, передает Day.Az.

По последним данным, количество инфицированных в США составило 34 807 813, в Индии - 30 946 074, в Бразилии - 19 152 065 человек.

По данным сайта, от коронавируса скончались 4 065 804 человека, выздоровели - 172 435 944.