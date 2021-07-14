В Израиле власти усилят контроль за соблюдением карантина и ношением масок

Израильская правительственная комиссия по борьбе с распространением коронавируса постановила усилить контроль за соблюдением правил карантина находящимися в самоизоляции и за ношением защитных масок в помещениях. Об этом сообщила в среду канцелярия премьер-министра еврейского государства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительственная комиссия по борьбе с распространением коронавируса собралась вечером во вторник в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме. Комиссия завершила заседание, приняв ряд решений. Решено усилить санкции в отношении лиц, нарушающих условия карантина. Решено резко повысить контроль за ношением защитных масок [в помещениях]", - говорится в заявлении.

25 июня Министерство здравоохранения Израиля вернуло в действие отмененное 15 июня предписание об обязательном ношении защитных масок в помещениях в связи с ростом числа заражений коронавирусом. С 1 июня в Израиле были сняты все карантинные ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавируса, кроме требования носить защитные маски в закрытых помещениях. Штраф за отсутствие маски составляет в Израиле 500 шекелей.

Кроме того, комиссия приняла решение о том, что израильтянам, находящимся на двухнедельном карантине после возвращения в страну или контакта с заразившимся, разрешено "завершать самоизоляцию после тестирования на коронавирус на седьмой день и получения отрицательного результата". До этого тест на коронавирус разрешено было проводить не ранее девятого дня для сокращения срока изоляции.

Министры также решили "расширить информационную работу [по оповещению населения] с акцентом на необходимость ношения масок, вакцинации и осмотрительности на масштабных мероприятиях". Кроме того, для "проведения масштабных мероприятий (более 100 человек) в закрытых помещениях будут необходимы подготовительные мероприятия", добавили в канцелярии.

Вакцинация израильтян препаратом американской компании Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили 5,73 млн израильтян, вторую - 5,19 млн, что составляет более 56% от общей численности населения страны в 9,3 млн человек. Согласно сводке министерства здравоохранения, в Израиле ковидом в настоящий момент болеют 4 263 человека, состояние 45 пациентов оценивается как тяжелое, 10 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки было проведено более 55 тыс. тестов на коронавирус и выявлено 730 заразившихся, что является самым большим показателем с марта 2021 года.