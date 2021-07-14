На борту военного коробля Queen Elizabeth произошла вспышка коронавируса

Вспышка коронавируса произошла на борту флагмана британских ВМС Queen Elizabeth, который вошел в Индийский океан. Об этом сообщает в среду вещательная корпорация Би-би-си, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Авианосец покинул 22 мая военно-морскую базу ВМС Великобритании в Портсмуте, возглавив 28-недельный поход международной авианосной ударной группы (АУГ). Его протяженность составит в общей сложности 26 тыс. морских миль (48,1 тыс. км) с остановками в Индии, Японии, Южной Корее и Сингапуре.

По данным Би-би-си, отмечено около 100 случаев заражения среди экипажа флагмана, заболевшие выявлены и на других кораблях АУГ. Согласно сообщению пресс-секретаря авианосной группы, "проведение запланированных ранее тестов дало положительный результат на COVID-19 у небольшого количества членов экипажей". "Ударная группа продолжит выполнение оперативных задач, и это никак не повлияет на ее развертывание", - сказала она. Меры по смягчению последствий вспышки включают, в частности, ношение масок, социальное дистанцирование, добавила пресс-секретарь.