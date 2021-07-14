Байден выдвинул экс-сенатора Джеффа Флейка кандидатом на пост посла США в Турции

Президент США Джо Байден выдвинул бывшего сенатора от штата Аризона Джеффа Флейка кандидатом на пост американского посла в Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении бывшего законодателя, опубликованном во вторник на сайте для публичных объявлений Medium, а также в сообщении пресс-службы Белого дома.

Флейк отметил "стратегическую важность" отношений между США и Турцией. Он констатировал, что сейчас "важный момент для обеих стран".

Флейк, являющийся республиканцем, представлял Аризону в верхней палате Конгресса США в 2013-2019 годах, а в нижней - в 2001-2013 годах. Законодатель входил в комитет по иностранным делам Сената Конгресса США. Для утверждения в качестве посла США в Турции Флейку потребуется одобрение американских сенаторов.

Законодатель неоднократно критиковал предыдущего лидера страны Дональда Трампа, который также являлся республиканцем. Перед выборами президента в прошлом году Флейк выступил в поддержку демократа Байдена.