https://news.day.az/world/1361432.html В Пакистане взорвался автобус, есть погибшие и раненые
В Пакистане взорвался автобус, есть погибшие и раненые
По меньшей мере 10 человек погибли, еще 39 получили ранения в результате подрыва автобуса на северо-западе Пакистана, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Инцидент произошел в среду утром в округе Верхний Кохистан.
ТАСС со ссылкой на агентство Reuters пишет, что среди жертв - четыре гражданина Китая.
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