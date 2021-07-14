В Пакистане взорвался автобус, есть погибшие и раненые

По меньшей мере 10 человек погибли, еще 39 получили ранения в результате подрыва автобуса на северо-западе Пакистана, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Инцидент произошел в среду утром в округе Верхний Кохистан.

ТАСС со ссылкой на агентство Reuters пишет, что среди жертв - четыре гражданина Китая.