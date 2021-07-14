Мужчина пытался сломать асфальт головой в Сочи

Неадекватный мужчина долбил своей головой асфальт в Адлере.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, видео с пострадавшим появилось в Telegram-канале "ЧП Сочи".

Инцидент случился 13 июля у остановки "Сельсовет" в Адлерском районе города Сочи. Судя по всему, солнце напекло парню голову, и он решил проломить асфальт. Проходящие мимо люди не смогли спокойно смотреть на такое поведение мужчины и утащили его на землю, где явно помягче.

После этого на место прибыла скорая помощь и два экипажа полиции. В результате бедолагу госпитализировали.