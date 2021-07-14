https://news.day.az/world/1361444.html Мужчина пытался сломать асфальт головой в Сочи - ВИДЕО
Мужчина пытался сломать асфальт головой в Сочи - ВИДЕО
Неадекватный мужчина долбил своей головой асфальт в Адлере.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, видео с пострадавшим появилось в Telegram-канале "ЧП Сочи".
Инцидент случился 13 июля у остановки "Сельсовет" в Адлерском районе города Сочи. Судя по всему, солнце напекло парню голову, и он решил проломить асфальт. Проходящие мимо люди не смогли спокойно смотреть на такое поведение мужчины и утащили его на землю, где явно помягче.
После этого на место прибыла скорая помощь и два экипажа полиции. В результате бедолагу госпитализировали.
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