Исполнительный директор ЮНИСЕФ уходит в отставку

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор приняла решение уйти в отставку, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Генриетта Фор, исполнительный директор ЮНИСЕФ, проинформировала генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о своем намерении уйти в отставку, чтобы посвятить себя проблеме здоровья семьи. Генеральный секретарь полностью понимает ее решение и принял его с глубоким сожалением", - сказал Хак на пресс-конференции.

По его словам, генсек ООН благодарен Фор за ее службу, направленную на улучшение жизни детей в странах мира.

Генриетта Фор является исполнительным директором ЮНИСЕФ с 1 января 2018 года. По словам Хака, Фор останется на своей должности до тех пор, пока не будет назначен ее преемник.