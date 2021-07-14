В США арестовали целую семью за штурм Капитолия

Семейная прогулка для жителей Техаса может обернуться реальным сроком. ФБР арестовало пять участников штурма Капитолия, и все они - родственники, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Вычислить их оказалось просто - свои планы они и не скрывали. Более того, отец семейства заранее сообщил друзьям о своём походе на Конгресс в соцсетях. Судя по кадрам с внутренних камер, в здание они вошли все вместе, включая шестого участника этой семейной банды - ребенка.

Он единственный, кому удастся избежать наказания, всем остальным родственникам предъявлено обвинение сразу в четырех федеральных преступлениях, включая хулиганство.