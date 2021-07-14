Великобритания намерена сотрудничать с талибами при одном условии

Правительство Великобритании готово сотрудничать с представителями "Талибана", если они войдут в состав правительства Афганистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделал министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

"Каким бы ни был состав правительства, при условии, что оно будет придерживаться определенных международных норм, правительство Великобритании будет с ним работать", - пояснил глава ведомства.

Уоллес считает, что талибы не будут совершать ошибок прошлого, они стремятся к международному признанию, для чего требуется быть сторонником мира.

Напомним, в Афганистане продолжаются столкновения между талибами и правительственными силами после заявления президента США Джо Байдена о выводе американского контингента из страны.

Весной он объявил о выводе войск из Афганистана. При этом и американские генералы, и европейские союзники были против такой инициативы. 24 апреля Пентагон направил в Афганистан бомбардировщики для защиты американских военных в преддверии их вывода из страны. В начале июля американцы без предупреждения покинули авиабазу "Баграм".